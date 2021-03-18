В Болхове при столкновении автомобилей пострадал один из водителей

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10:33, 18 марта 2021 года
В Болхове при столкновении автомобилей пострадал один из водителейДТП произошло 17 марта в 11 часов.
Водитель «Лады Приора» при повороте налево допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «девяносто девятой» получил травмы. Госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро