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10:33, 18 марта 2021 года В Болхове при столкновении автомобилей пострадал один из водителей ДТП произошло 17 марта в 11 часов.





Водитель «Лады Приора» при повороте налево допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «девяносто девятой» получил травмы. Госпитализация не потребовалась. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области







Орловское Информбюро



