Под Орлом автомобиль улетел в кювет

|
|Главная » Новости
10:42, 18 марта 2021 года
Под Орлом автомобиль улетел в кюветДТП произошло 17 марта в 20 часов на 16 километре автодороги Орел – Новосиль – Ефремов.
27-летняя девушка, находясь за рулем «Лада Гранта», не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
После оказания ей медицинской помощи пострадавшая была отпущена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро