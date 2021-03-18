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10:42, 18 марта 2021 года Под Орлом автомобиль улетел в кювет ДТП произошло 17 марта в 20 часов на 16 километре автодороги Орел – Новосиль – Ефремов.





27-летняя девушка, находясь за рулем «Лада Гранта», не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и перевернулся. После оказания ей медицинской помощи пострадавшая была отпущена на амбулаторное лечение. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области







Орловское Информбюро



