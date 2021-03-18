63 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Орловской области

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11:15, 18 марта 2021 года
63 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Орловской областиТри человека скончались.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 18 марта
, за последние сутки в Орловской области выявлено 63
случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 31 635
.
В данный момент на Орловщине лечатся – 2 237. Накануне выписано 63 жителя региона, с начала пандемии – 28 910. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3, летальный исход был зафиксирован 488 раз.
Суточная заболеваемость в России – 9 803, всего выявлено – 4 428 239. Накануне выздоровело – 12 061, всего – 4 037 036. На лечении остаются 297 379. Количество смертей за сутки – 460, за все время разгула коронавируса – 93 824.
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Орловское Информбюро