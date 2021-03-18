63 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Орловской области

Три человека скончались.





По оперативным данным сайта 18 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 63 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 31 635. Инфографика портала Стопкоронавирус.рфПо оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось –

В данный момент на Орловщине лечатся – 2 237. Накануне выписано 63 жителя региона, с начала пандемии – 28 910. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3, летальный исход был зафиксирован 488 раз.

Суточная заболеваемость в России – 9 803, всего выявлено – 4 428 239. Накануне выздоровело – 12 061, всего – 4 037 036. На лечении остаются 297 379. Количество смертей за сутки – 460, за все время разгула коронавируса – 93 824.



Если кто-то из членов семьи заболел коронавирусом. Рекомендации Роспотребнадзора



