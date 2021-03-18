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11:55, 18 марта 2021 года Андрей Клычков поблагодарил журналистов, освещавших инвестпослание 2020 года Губернатор обратился к орловцам с Инвестиционным посланием в декабре 2020 года.





Накануне, 17 марта, в администрации Орловской области поблагодарили всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия, на котором глава региона обратился к жителям Орловской области с Инвестиционным посланием. Инвестпослание прозвучало 21 декабря 2020 года. Благодарности получили корреспонденты нашей телерадиокомпании, которые вели трансляцию с места события.



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Орловское Информбюро



