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11:55, 18 марта 2021 года У деревни Тайное Орловского района подтопило низководный мост В настоящее время уровень воды составляет 15 см выше дорожного полотна моста.





При работе оперативной группы ГУ МЧС России по Орловской области по контролю за обстановкой, связанной с весенним половодьем, было выявлено подтопление низководного моста через реку Ока между деревнями Тайное и Касьяновка Орловского района. Мост на жестких опорах, низководный, железобетонный.



Как сообщили в МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. В данный момент движение по мосту перекрыто. Муниципалитетом устанавливаются информационные щиты с указанием маршрута объезда. Имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием Тайное –Белоберезовский - Орел протяженностью 12 км.



Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



