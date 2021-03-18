У деревни Тайное Орловского района подтопило низководный мост

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11:55, 18 марта 2021 года
У деревни Тайное Орловского района подтопило низководный мостВ настоящее время уровень воды составляет 15 см выше дорожного полотна моста.
При работе оперативной группы ГУ МЧС России по Орловской области по контролю за обстановкой, связанной с весенним половодьем, было выявлено подтопление низководного моста через реку Ока между деревнями Тайное и Касьяновка Орловского района. Мост на жестких опорах, низководный, железобетонный.
Как сообщили в МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. В данный момент движение по мосту перекрыто. Муниципалитетом устанавливаются информационные щиты с указанием маршрута объезда. Имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием Тайное –Белоберезовский - Орел протяженностью 12 км.
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро