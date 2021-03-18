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12:42, 18 марта 2021 года

За работой – в орловское село

В Орловской области действует программа «Земский учитель». С учителем русского языка Ольгой Черняевой, переехавшей в Болховский район, познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Ольга Черняева - молодой учитель-миллионер. Преподавать в сельскую школу пришла по программе «Земский учитель». 
 
Ольга родом из Мценского района, поэтому жизни и работы в сельской местности не боялась. Несколько лет поработала в Орле, потом узнала о программе и решилась на переезд. 
 
Ольга Черняева, учитель русского языка и литературы Фатневской школы: «Администрация обеспечила моего ребенка местом в детском саду, что для меня является важным и главным».
 
Не последним фактором стал и миллион рублей, который выдают в рамках программы. Его Ольга намерена потратить на приобретение жилья. И она - не единственный земский учитель в Фатневской школе. 
 
Нина Лёвина, директор Фатневской средней школы: «На 1 сентября у нас было две вакантные должности: учителя математики и русского языка. Конкурсный отбор прошли два педагога, с ними был заключен договор на 5 лет».
 
Кадровая проблема в сельских школах постепенно решается. В прошлом году земскими учителями стали 20 человек. В этом году из федерального бюджета на реализацию программы выделили 18 миллионов рублей. Департамент образования планирует привлекать в районы студентов-выпускников последних курсов педагогических вузов.



Юлия Сабельникова
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