В Орловской области бывший инспектор ГИБДД заплатит миллион за получение взятки

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12:55, 18 марта 2021 года
В Орловской области бывший инспектор ГИБДД заплатит миллион за получение взяткиЗа получение взятки осуждён экс-сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Свердловскому району Орловской области.
Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, мужчина, занимая должность инспектора ГИБДД, получил через посредника взятку в размере 30 000 рублей за содействие во избежание ответственности.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с лишением его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.
Также осужденный лишен специального звания «старший лейтенант полиции». Приговор районного суда не вступил в законную силу.
Орловское Информбюро