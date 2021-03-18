В Орловской области бывший инспектор ГИБДД заплатит миллион за получение взятки

За получение взятки осуждён экс-сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Свердловскому району Орловской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с лишением его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.



Также осужденный лишен специального звания «старший лейтенант полиции». Приговор районного суда не вступил в законную силу.