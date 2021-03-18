В Орле у Красного моста едва не утонул человек

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13:02, 18 марта 2021 года
В Орле у Красного моста едва не утонул человекСообщение на телефон службы спасения поступило в 12:18.
Позвонивший в службу спасения сообщил, что у Красного моста, со стороны Центрального рынка, под лёд провалился мужчина.
Первыми к месту прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3 города Орла, которые с помощью спасательного круга вытащили пожилого мужчину из полыньи, доставили его на берег и передали медикам.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро