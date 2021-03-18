Жительница Орловской области получила срок за удар кухонным ножом

Как сообщает
сайт прокуратуры Орловской области, в октябре 2020 года женщина и ее знакомым распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта женщина схватилась за нож и вонзила его в своего оппонента.
Установлено, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности женщины и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина обязана оплатить лечение потерпевшего - более 49 тысяч рублей.
Приговор районного суда в законную силу не вступил.