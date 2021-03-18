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13:34, 18 марта 2021 года Жительница Орловской области получила срок за удар кухонным ножом За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека осуждена жительница города Ливны Орловской области.





Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, в октябре 2020 года женщина и ее знакомым распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта женщина схватилась за нож и вонзила его в своего оппонента. Установлено, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности женщины и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина обязана оплатить лечение потерпевшего - более 49 тысяч рублей. Приговор районного суда в законную силу не вступил.





Орловское Информбюро



