Главная » Новости



13:45, 18 марта 2021 года В Орле проходит первый региональный форум «Эффективный регион» Работают несколько отраслевых площадок.





Участники более сотни проектных команд форума рассказывают о достигнутых результатах, планах и задачах на перспективу. Для участия в мероприятии в Орел приехал заместитель гендиректора Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов. Перед началом форума состоялась встреча в кабинете губернатора. Было отмечено, что в Орловской области в рамках программы «Эффективный регион» воплощается 180 различных проектов, призванных оптимизировать и улучшить работу различных секторов нашей жизни.





Татьяна Напольских



