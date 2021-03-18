Орловская область станет участником «пилотного» проекта Минтруда

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13:55, 18 марта 2021 года
Орловская область станет участником «пилотного» проекта МинтрудаМинтруд России предложил протестировать в семи регионах назначение ряда мер социальной поддержки через Пенсионный фонд в рамках создания единой цифровой платформы.
По данным Минтруда, в эксперимент войдут республики Калмыкия и Коми, Алтайский край, а также Астраханская, Калужская, Орловская и Тамбовская области. Они передают отдельные полномочия по начислению мер соцподдержки с регионального уровня в Пенсионный фонд. Это позволит наработать опыт для масштабирования по всей стране назначения пенсий и пособий без сбора дополнительных документов.
Татьяна Напольских