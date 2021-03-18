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14:10, 18 марта 2021 года Орловчанка за неуплату алиментов лишилась свободы Женщина проведет в колонии общего режима 3 года и 8 месяцев.





К реальному сроку лишения свободы приговорили ранее судимую жительницу Глазуновского района. Как выяснило следствие, женщина уже была осуждена за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка и продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Женщина, являясь трудоспособной, фактически самоустранилась от содержания несовершеннолетнего ребенка, не трудоустроилась, алименты не уплачивала, иных средств на содержание дочери не передавала. В результате у нее образовалась задолженность по уплате алиментов на сумму более 92 000 рублей. Глазуновский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления. С учетом того, что преступление она совершила в период испытательного срока условного осуждения, по совокупности приговоров ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает сайт прокуратуры Орловской области. Приговор районного суда вступил в законную силу.





Орловское Информбюро



