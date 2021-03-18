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14:01, 17 марта 2021 года Орловских чиновников заставляют оплачивать выполненные соглашения В этом году прокуратура смогла добиться выплат 59 миллионов рублей, предназначенных предпринимателям.





Недавно ведомство помогло получить заработанные средства нескольким хозяйствующим субъектам. Они заключили контракты на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения с администрациями Глазуновского и Верховского районов. Добросовестно выполнив свои обязательства, предприниматели не получили за услуги порядка полутора миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.



В этом году по аналогичным ситуациям ведомство взыскало свыше 59 миллионов рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли восемь должностных лиц – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



