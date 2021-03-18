Орловских чиновников заставляют оплачивать выполненные соглашения

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14:01, 17 марта 2021 года
Орловских чиновников заставляют оплачивать выполненные соглашенияВ этом году прокуратура смогла добиться выплат 59 миллионов рублей, предназначенных предпринимателям.
Недавно ведомство помогло получить заработанные средства нескольким хозяйствующим субъектам. Они заключили контракты на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения с администрациями Глазуновского и Верховского районов. Добросовестно выполнив свои обязательства, предприниматели не получили за услуги порядка полутора миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.
В этом году по аналогичным ситуациям ведомство взыскало свыше 59 миллионов рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли восемь должностных лиц – сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков