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14:33, 18 марта 2021 года

Депутаты согласились повысить проезд в орловском транспорте

Окончательное решение городской совет примет на заседании ровно через неделю.


Транспортный тариф обсуждался на сегодняшнем собрании комитета по экономике и развитию предпринимательства. Депутаты выслушали обоснования повышения проезда в общественном транспорте от представителя мэрии Михаила Кузнецова.

Доводы администрации остались прежними: с времен последнего повышения тарифа три года назад литр дизельного топлива вырос в цене на 21%, газового – на 30%. Ещё на 30% подорожала стоимость самих автобусов.

План повышения проезда остался на прежнем уровне – 23 рубля при наличном расчете, 20 рублей – при безналичном.
Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления мэрии Орла: «Основная проблема с перевозками в регионе связана с дефицитом водителей. И если решение не будет принято, то это ставит под вопрос перевозки в принципе».
Как сообщает пресс-служба горсовета, доводы администрации нашли понимание у депутатов. Однако, одобрив повышение транспортного тарифа, комитет подчеркнул, что это решение должно повлечь за собой рост качества перевозок.
Владимир Бутусов, председатель комитета городского совета по экономике и развитию предпринимательства: «Население хочет получать качественные и безопасные перевозки, пользоваться комфортными автобусами, в том числе и для маломобильных групп, хотят вовремя и безопасно добраться из точки «А» в точку «Б». И тариф должен выходить, исходя из этого».
Теперь вопрос повышения транспортного тарифа в Орле будет рассмотрен на заседании городского совета. Оно состоится 25 марта.


Артём Ежаков
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