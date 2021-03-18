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15:28, 18 марта 2021 года

В Ливнах обрезают тополя

Некоторые деревья уберут совсем.


Как сообщает ТК «Принт-ТВ», в центре внимания ливенских коммунальщиков – тополя. Время для обрезки деревьев выбрано самое оптимальное – пока не началось сокодвижение, «раны» на стволах заживут быстрее и раньше появятся молодые ветви.

Кроны приводят в порядок не только из эстетических соображений, но и обеспечивая безопасность жителей. Слишком высокие деревья могут нарушить линию передач, засохшие – рискуют упасть. В этом году в Ливнах планируют провести формовку двухсот деревьев. Около трехсот деревьев спилят по просьбе жителей - речь идет об аварийных деревьях.

Такие же работы ведутся и в областном центре.


Мария Семак
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