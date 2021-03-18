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15:31, 18 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Паводок - начинается. Сегодня под воду начал уходить мост у деревни Тайное.



- Старые тополя - под нож. В Ливнах начали опиловку аварийных деревьев.



- С отставанием от графика и сменой подрядчиков - ремонт на мосту Зуша все-таки вышел на финишную прямую.



- Звонок - для сельского учителя. Как решают кадровый вопрос? Расскажем о программе «Земский учитель».



- Улица Фомина в Орле выйдет из сумрака. Там установят дополнительные фонари.



- На оленьей тропе. Сохатые попали в объектив фото-ловушек в Орловском полесье.



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