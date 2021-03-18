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15:32, 18 марта 2021 года В Орловской области продлили «масочный» режим Противоэпидемиологические меры будут действовать по 30 апреля включительно.





Решение было озвучено на сегодняшнем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Таким образом, обязательный масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование и запрет на проведение массовых мероприятий продлены на территории Орловской области до 30 апреля включительно.





Артём Ежаков



