Главная » Новости



15:48, 18 марта 2021 года Орловские поликлиники стали работать эффективнее Как сообщает сайт областной администрации, в трех учреждения здравоохранения реализованы 17 проектов, способствующих улучшению предоставления медицинских услуг.





Участие в реализации проекта «Эффективный регион» приняли поликлиники № 1, 2 и 3 города Орла.



Так, в поликлинике № 1 создан отдельный кабинет и разделены потоки при заборе крови у пациентов, проходящих профосмотры. Проще стало работать и медперсоналу: все оборудование размещено в одной лаборатории, площадь которой увеличилась.



В поликлинике № 2 организованно прохождение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра по субботам. Открыта запись по телефону, через портал Госуслуг, инфомат, телемедицинскую информационную систему (предварительная запись к врачам Орловской областной клинической больницы и Орловского онкологического диспансера для проведения МРТ и КТ). Создана навигационная система холла 1 этажа. Организован кабинет оказания неотложной медицинской помощи. Также открыт отдельный кабинет для забора крови для диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Разделен общий поток пациентов по времени на три потока при процедуре забора крови. Оптимизирована система маршрутизации пациентов. Сокращено время на получение льготных лекарственных препаратов. Сокращено время оформления медицинской документации.



В поликлинике № 3 разграничены потоки пациентов в зоне регистратуры. Повышена комфортность услуги записи на прием. Разграничены потоки пациентов при процедуре забора крови. Увеличена пропускная способность процедурного кабинета. Уменьшено время ожидания процесса забора крови. Сокращено время ожидания приема при неотложной помощи. Разработана маршрутная карта пациента. Сокращено время записи на прием к врачу до 12 минут. Увеличен объем предварительной записи до 75 %, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



