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15:50, 18 марта 2021 года

В Орловской области проработают эпидемиологические послабления для граждан от 65 лет

Такую возможность обсудили губернатор Клычков и глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем заседании оперативного штаба.


Тема послабления ограничений для лиц в возрасте 65+ была затронута на основании высокого числа вакцинированных от коронавируса среди пожилых людей. В связи с этим глава региона предложил проработать к следующему заседанию штаба возможности некоторых послаблений для этой категории орловцев, в частности, режима самоизоляции для них. Румянцев согласился с предложением Клычкова лишь отчасти – глава местного Роспотребнадзора видит смысл таких послаблений только для привитых граждан возрастной категории 65+. В целом же Румянцев придерживается позиции полного сохранения ограничений для пожилых людей.

Продолжая обсуждение вопроса, губернатор привел в пример педагогов, среди которых множество специалистов озвученной возрастной категории – некоторые из них привиты, однако все равно работают дистанционно.

Итогом обсуждения стало поручение главы региона в части «изменения подходов для тех лиц, которые уже прошли прививку».


Артём Ежаков
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