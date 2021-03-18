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16:55, 18 марта 2021 года

На Орловщине не хватает специалистов капитального ремонта

Сегодня прошло заседание комитета областного совета по строительству и ЖКХ.


Во время обсуждения вопросов капитального ремонта в Орловской области была затронута тема задействованных в работах специалистов. Было заявлено, что число профильных подрядчиков в области достигает 190, однако в прошлом году ремонтом занимались лишь 15 из них.

Комитет уже несколько лет борется с данной проблемой – в прошлом и позапрошлом году депутаты обращались к региональному правительству с просьбой об увеличении финансирования для расширения штата нужных специалистов, но каждый раз получали отрицательный ответ.

Геннадий Сафонов, председатель комитета Орловского областного совета по строительству и ЖКХ: «Мы готовы ещё раз написать письмо. Не просто с просьбой, а с конкретными цифрами: количеством специалистов, кураторов, сметчиков, обеспеченных хорошей заработной платой. Но вместе с тем, на счету Фонда находятся серьёзные суммы, и, зная план на годы вперёд, необходимо заранее разрабатывать ПСД».

Между тем, в планы годового капитального ремонта в Орловской области включены 130 крыш, 127 лифтов, 238 многоквартирных домов и 52 фасада – сообщает сайт облсовета.

фото сайта облсовета




Артём Ежаков
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