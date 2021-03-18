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17:00, 18 марта 2021 года Под Орлом испортили землю Как сообщает Россельхознадзор, земельный участок сельхозназначения в Должанском районе был превращен в свалку отходов.





В ноябре 2019 года в ходе плановой проверки на территории Успенского сельского поселения инспекторы Россельхознадзора обнаружили карьерную выемку, в которой были размещены отходы производства и потребления. Площадь карьерной выемки составила 0,2 га, свалка ТБО заняла 0,03 га. Кроме того, на участке площадью 1,6 га произрастала сорная растительность, отсутствовали следы сельскохозяйственной деятельности.



Анализ отобранных из почвы образцов показал уменьшение органического вещества, что свидетельствует о деградации земель сельскохозяйственного назначения.



Как было установлено, земельный участок принадлежит трем гражданам на праве долевой собственности, но передан в аренду с 2016 года индивидуальному предпринимателю.



По результатам контрольно-надзорных мероприятий арендатор земельного участка привлечен к административной ответственности. Он обязан заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей и провести рекультивацию почвы.





Орловское Информбюро



