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17:17, 18 марта 2021 года В Орловскую область прибудет 9 900 доз «Спутника V» О ходе вакцинации рассказал заместитель главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев.





Согласно докладу чиновника на заседании областного оперативного штаба, полная поставка вакцины ожидается к концу месяца. В регион прибудет 9 900 доз «Спутника V». Поставка ожидается в виде трех партий – 1 100 доз, 1 700 доз и 7 100 доз. Первое поступление запланировано на период с 22 по 25 марта.



Озвучил Николаев и темпы вакцинации – в среднем за сутки вводится 1 600 вакцин. В данный момент оба компонента получили 17 906 орловцев, первый укол сделан 29 941 жителю региона.



Ещё одной темой доклада замглавы местного депздрава стало обратное перепрофилирование коронавирусного коечного фонда. За февраль и половину марта в привычный профиль вернули 535 мест. Сейчас в области для госпитализации с COVID-19 развернута 1 331 койка, из них занято 1 011 мест – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



