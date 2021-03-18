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17:17, 18 марта 2021 года

В Орловскую область прибудет 9 900 доз «Спутника V»

О ходе вакцинации рассказал заместитель главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев.


Согласно докладу чиновника на заседании областного оперативного штаба, полная поставка вакцины ожидается к концу месяца. В регион прибудет 9 900 доз «Спутника V». Поставка ожидается в виде трех партий – 1 100 доз, 1 700 доз и 7 100 доз. Первое поступление запланировано на период с 22 по 25 марта.

Озвучил Николаев и темпы вакцинации – в среднем за сутки вводится 1 600 вакцин. В данный момент оба компонента получили 17 906 орловцев, первый укол сделан 29 941 жителю региона.

Ещё одной темой доклада замглавы местного депздрава стало обратное перепрофилирование коронавирусного коечного фонда. За февраль и половину марта в привычный профиль вернули 535 мест. Сейчас в области для госпитализации с COVID-19 развернута 1 331 койка, из них занято 1 011 мест – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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