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17:35, 18 марта 2021 года

В Орле посчитали провинившихся несовершеннолетних

В 2020 году комиссиями вынесено 593 постановления о привлечении к административной ответственности: 473 из них составлены в отношении родителей и 120 — на несовершеннолетних.


Всего в минувшем году на учете состояло 163 подростка и 254 семьи, в которых нет условий для воспитания, содержания, обучения детей.

В 2020 году социальный патруль вышел в рейд 203 раза. В его поле зрения попали 920 семей.

По информации УМВД по Орловской области, в 2020 году несовершеннолетними совершено 71 преступление.

За 2020 год было составлено 173 протокола об административных правонарушениях. Общее число преступлений составило 1 422.

В 2020 году были осуждены к отбыванию обязательных работ 225 человек, к отбыванию исправительных работ – 263 человека. Часть их них работала в 7 муниципальных организациях Орла. Кроме того, 30 мест для исправительных работ предоставили 30 коммерческих организаций и 127 мест для обязательных работ - 6 организаций, сообщает сайт мэрии Орла.


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