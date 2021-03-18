На Орловщине для контактных по коронавирусу откроют обсерватор

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17:57, 18 марта 2021 года
На Орловщине для контактных по коронавирусу откроют обсерваторИнформация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.
Под наблюдение туда будут отправлять прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий и граждан, контактировавших с коронавирусными больными.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Несмотря на частичную стабилизацию ситуации по коронавирусной инфекции, необходимость обсерватора на территории области очевидна. Он позволит локализовать отдельные случаи заболевания опасной инфекцией и не создавать условий для ее распространения в закрытых учреждениях».
Напомним, что ранее обсерватор был развернут на базе оздоровительного лагеря «Ветерок», но его вернули к профильной деятельности. Планируется, что новое заведение откроют на базе Дубоворощенского Дома ветеранов в Орловском районе – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков