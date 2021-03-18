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17:57, 18 марта 2021 года На Орловщине для контактных по коронавирусу откроют обсерватор Информация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





Под наблюдение туда будут отправлять прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий и граждан, контактировавших с коронавирусными больными.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Несмотря на частичную стабилизацию ситуации по коронавирусной инфекции, необходимость обсерватора на территории области очевидна. Он позволит локализовать отдельные случаи заболевания опасной инфекцией и не создавать условий для ее распространения в закрытых учреждениях».

Напомним, что ранее обсерватор был развернут на базе оздоровительного лагеря «Ветерок», но его вернули к профильной деятельности. Планируется, что новое заведение откроют на базе Дубоворощенского Дома ветеранов в Орловском районе – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



