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18:15, 18 марта 2021 года В микрорайоне «Зареченский» починили 140 м² дорог Это суточный показатель.





В Орле продолжается дорожный ремонт литым асфальтом. Сегодня на проблемных участках работали бригады «Спецавтобазы» и «Дорожного предприятия – 1».



Особое внимание уделено микрорайону «Зареченский». Сегодня на улице Генерала Ковалева залатали 140 м² дорог. Нынешней ночью работы продолжатся – планируется уложить 100 м² литого асфальта.



На Комсомольской починили 81 м² асфальта. В течение завтрашних суток к ним добавят ещё 90 м² – сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



