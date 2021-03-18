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19:09, 18 марта 2021 года

Орловщина реализует проект «Эффективный регион»

С 2019 года в регионе уже было реализовано 180 проектов, направленных на оптимизацию затрат и повышение производительности. Работы ведутся по четырем направлениям. Итоги подвели сегодня на региональном форуме.


Бережливые технологии в XXI веке вовсю используют на заводах, фермах и даже в детских садах. Суть в том, чтобы освободить сотрудников от лишней работы, направить их производительность в нужное русло и тем самым улучшить эффективность труда. Бережливые технологии вошли в основу федерального проекта «Эффективный регион». На Орловщине он реализуется с 2019 года. Сегодня на форуме подвели итоги работы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За это время реализовано чуть менее 180 процессов, но для меня, самое главное, не то, сколько процессов, а важно, что за каждым реализованным процессом стоят люди. Это повышение производительности труда, это сокращение затрат: как финансовых, так и временных и организационных». 

Проект реализуют при поддержке корпорации «Росатом». За полтора года на Орловщине он нашел свое применение в сфере ЖКХ, бизнеса, медицины и образования. Среди наиболее значимых орловских примеров - детский сад №91, 51-я школа, поликлиники № 1, 2 и 3. В последней, например, разграничены потоки пациентов у регистратуры, проще стало записаться на прием к врачу, увеличилась пропускная способность процедурного кабинета. Проект доказал свою эффективность и в АПК. В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых - во много благодаря использованию бережливых технологий.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Приятно, что руководство «Росатома» бесплатно оказывает технологические и консультационные услуги».

Сергей Обозов, заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом»: «Вот мы приезжаем к губернатору и задаем ему вопрос: «О чем у тебя болит голова?». И мы творчески, изобретательски, иногда даже ломая об коленку знакомый инструментарий, ищем новый. Потому что мы работаем не в рамках бюджетного финансирования, а в рамках решения нашего наблюдательного совета «Росатома», который позволяет нам бесплатно оказывать эти услуги регионам».

Благодаря этому сотрудничеству в этом году только в Орле планируется внедрить 16 новых «бережливых проектов». И, используя уже проверенный опыт, разрабатывают план на пятилетку.


Юлия Сабельникова
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