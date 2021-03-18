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19:23, 18 марта 2021 года Площадь Жукова – только для Жукова? В Орле готовятся к реконструкции площади Жукова. Работы еще не начались, а внимание к этой территории уже повышенное. Виной тому несколько вопросов. Куда уедет цирк? Куда деваться предпринимателям? И откуда возьмут 75 млн рублей на реконструкцию. Тем не менее, проект уже представлен, бюст легендарному полководцу – отлит, а цирк уже начали демонтировать. Корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев попытался получить ответы хотя бы на некоторые вопросы.





Согласно решению суда шапито на площади Жукова должно быть демонтировано до конца марта. Если этого не сделает собственник, то уже 1 апреля сможет сделать городская администрация вместе с судебными приставами. Но нам стало известно, что работники цирка уже приступили к разбору конструкции. Животных, как они рассказали, из цирка вывезли. От официальных комментариев руководство отказалось.



А мэрия Орла тем временем завершает разработку проекта ремонта площади Жукова. Парковку планируется оставить. Она будет рассчитана на 174 машины. Сама площадь полностью будет в плитке. Подрядчик также отремонтирует въезд в парк Победы.



Владимир Плотников, главный архитектор г. Орла: «В конце марта мы собираемся пройти экспертизу сметной стоимости проекта, чтобы можно было понимать источники финансирования».

Ориентировочная стоимость работ - 75 миллионов. Достопримечательностью обновлённой площади станет скверик с бюстом маршала Жукова. Его изготовили питерские скульпторы по заказу орловских депутатов.



Руслан Перелыгин, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «В 2020-м по наказам избирателей мы заказали и изготовили постамент. У нас есть бюст, постамент, мы готовы реализовывать проект».

Грядущие перемены повлияют и на работу ярмарки выходного дня. Как ранее заявил мэр, с началом ремонта она переедет. Куда именно, будет решено ближе к делу. А вот вернётся ли ярмарка на площадь после ремонта - уже большой вопрос, несмотря на наличие муниципального контракта сроком до конца этого года.



Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов: «Наверное, это будет не очень правильно, когда мы сделаем благоустройство, там будет стоять Маршал Победы,и вместе с этим будет находиться ярмарка».

Кстати, главный архитектор Орла поделился с нами предварительным списком территорий, где будут организованы ярмарки в следующем году. Площадей Жукова и Комсомольской среди них нет.





Антон Киселёв



