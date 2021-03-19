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9:25, 19 марта 2021 года

Орловские скипперы готовятся к региональному чемпионату

Турнир, который пройдет в предстоящие выходные, станет первым после признания скиппинга видом спорта. Случилось это, напомним, в 2019 году.


Основные упражнения на Чемпионате области по скиппингу называются скорость, выносливость и сила. Но самый яркий вид программы - фристайл. Фристайл – связка базовых прыжков, которые учат спортсмены на первых тренировках. Чем опытнее спортсмен, тем сложнее связка. Придумывают номер спортсмены самостоятельно.

Для высокой оценки фристайла спортсмену необходимо не только выполнить связку без ошибок, но и ярко представить ее. Таковы критерии судейского регламента.

Валерий Бойко, тренер команды «Прыжок в жизнь»: «Человек показывает свое выступление не просто так, а для зрителей. И для судей. И он должен каким-то образом с ними контактировать. Он может подмигнуть, улыбнуться».

Для Лилии Клушиной Чемпионат области – первое крупное соревнование в этом виде спорта. Но выступать юная спортсменка не боится. За плечами турниры по хип-хопу. В скиппинг юная орловчанка пришла всего три месяца назад.

Лилия Клушина, спортсменка: «Мы гуляли по парку, там летом занимаются девочки. Меня это заинтересовало еще годом ранее. Я с детства очень люблю прыгать, особенно на скакалке».

По итогам Чемпионата области будет сформирована сборная региона, которая получит шанс попробовать свои силы на всероссийских турнирах.


Анастасия Дорохова
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