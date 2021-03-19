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8:27, 19 марта 2021 года В Орловской области существенно снизилась задолженность по заработной плате Зафиксировано пятикратное сокращение.





Как сообщает Орелстат, по состоянию на 1 февраля наблюдаемые предприятия (за исключением малого бизнеса) задолжали своим сотрудникам 2 миллиона 127 тысяч рублей. Для сравнения, в январе этот показатель достигал 10 миллионов 500 тысяч рублей.



Отмечено, что в февральском показателе 1 миллион 669 тысяч рублей задолжали своим работникам обрабатывающие предприятия, в сфере строительства просрочили выплату 458 тысяч рублей.





Артём Ежаков



