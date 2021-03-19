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7:29, 19 марта 2021 года Стаж для досрочного выхода орловцев на пенсию будут считать по-новому Информацию опубликовал региональный информационный портал.





Ранее сотрудники предприятий с вредными и тяжелыми условиями труда, равно как педагоги, медики и работники культуры получали право выхода на досрочную пенсию, получив специальных стаж, в котором учитывались только рабочие периоды, больничные и отпуска.



Теперь же будут принимать во внимание периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, во время которых сотрудник не работал, но сохранял свое место, оплату труда, и за него платили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



