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6:30, 19 марта 2021 года

Вам перевели деньги по ошибке? Это могут быть мошенники!

Преступники изобретают все новые способы обмана граждан


Очередная схема такова. Жертве на карту приходит некая сумма. Следом звонит жутко расстроенный гражданин и уверяет, что по ошибке перевел деньги не на тот счет и просит вернуть полученную сумму. Честный получатель «ошибочного» платежа переводит случайные деньги по указанным реквизитам и попадает в очень неприятную историю.

Дело в том, что «ошибочный» перевод - это плата за товар, который якобы продается через интернет. Покупатель переводит деньги по номеру телефона, который ему диктуют продавцы-мошенники и ждет доставки товара. Покупку он не получает и обращается в полицию, указав реквизиты, на которые перевел платеж. Так честный получатель «ошибочного» перевода становится, сам того не подозревая, втянутым в преступную схему. Не исключено, что ему даже придется вернуть деньги обманутому покупателю.

- Если вам на карту поступила некая сумма, то не стоит возвращать ее по реквизитам, которые вам сообщат в последующим звонке. Но и оставлять деньги себе тоже нельзя. Скажите незнакомцу, что вы не против все вернуть, но пойдете по официальному пути. Предложите ему написать заявление в свой банк о том, что он совершил ошибочный перевод. В свою очередь также сообщите в свою кредитную организацию, что получили деньги, которые предназначались не вам. Сотрудники банка выяснят, от кого поступил платеж и вернут деньги законному владельцу. А вы таким образом обезопасите себя от возможных неприятностей, - говорит заведующий сектором информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля орловского отделения Банка России Александр Наместников.


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