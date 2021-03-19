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5:31, 19 марта 2021 года О бесплатной юридической помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Горячая линия запланирована на 24 марта





Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области 24 марта 2021 года запланировано проведение «горячей» телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на территории Орловской области. Задавать вопросы можно с 10:00 до 12:00.



Сотрудники Управления подробно разъяснят порядок оказания бесплатной юридической помощи на территории Орловской области.



За получением консультаций граждане могут обратиться по телефонам:

8 (4862) 43-66-26, 8 (4862) 72-63-77, 8 (4862) 43-66-24.



Подробную информацию также получить на сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области (https://to57.minjust.gov.ru) в разделе «Бесплатная юридическая помощь».





Орловское Информбюро



