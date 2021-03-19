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8:52, 19 марта 2021 года Орловским больницам и поликлиникам требуются врачи В регионе открыта 551 вакансия. Такие данные озвучил руководитель облздрава Иван Залогин.





На работу приглашают терапевтов, педиатров, анестезиологов, врачей скорой помощи и других специалистов. Есть места и для среднего медицинского персонала - 271 вакансия. Что касается укомплектованности кадрами, то на начало этого года в медицинских учреждениях региона трудятся 2 835 врачей-специалистов, 7 395 средних медицинских работников.





Мария Семак



