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7:53, 19 марта 2021 года

Старинные плиты, найденные во время реконструкции Красного моста, передадут Орловской епархии

Существует версия, что могильные плиты могли быть частью кладбища, которое существовало при Богоявленском соборе или Свято-Успенском монастыре.


Раскопки у Красного моста в Орле проводят специалисты Института археологии РАН. Старинные каменные плиты были обнаружены еще в начале марта. Согласно предположению руководителя группы Олега Радюша, в 1943 году, при освобождении Орла, часть моста была взорвана, и для восстановления переправы через Оку использовали не только битый кирпич, но и несколько надгробий XVIII и начала XIX веков. Пока нашли четыре плиты, но, возможно, под мостом имеются ещё.


Мария Семак
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