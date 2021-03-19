Жители Мценского района определяют дальнейшую судьбу парка Шеншиных

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6:54, 19 марта 2021 года
Жители Мценского района определяют дальнейшую судьбу парка ШеншиныхВариант его дальнейшего преображения определит голосование. Оно завершится 20 марта.
Для голосования были предложены различные варианты обновления – восстановление облика дома Шеншиных, который раньше окружали кусты сирени и фруктовые сады, создание современных спортивной и детской площадок, веревочного городка, канатной дороги, свадебных и детских фотозон. Мнения жителей проанализируют и учтут при создании окончательного проекта.
Мария Семак