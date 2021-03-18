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21:19, 18 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Орловские реки просыпаются от зимнего сна. Сегодня низководный мост возле деревни Тайное ушел под воду на 15 см.

- Сократил путь... в больницу. Сегодня под Красным мостом спасатели достали из воды орловца.

- 75 млн. на преображение. Бюст легендарного полководца уже ждет своего места, а вот для ярмарки его точно не будет.

- По рецептам «Росатома». Сегодня в Орле подводили итоги совместной полуторагодовой работы. В жизнь воплотили 180 проектов.

- Книжные путешествия. Сегодня началась Неделя детской книги. Этой традиции уже 78 лет.

- Грант на спасение. Более 150 волонтеров теперь умеют оказывать первую помощь

- Крымская весна - в Орле. Дети изготавливали символ Крыма - розу.




Вести-Орёл
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