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21:19, 18 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловские реки просыпаются от зимнего сна. Сегодня низководный мост возле деревни Тайное ушел под воду на 15 см.



- Сократил путь... в больницу. Сегодня под Красным мостом спасатели достали из воды орловца.



- 75 млн. на преображение. Бюст легендарного полководца уже ждет своего места, а вот для ярмарки его точно не будет.



- По рецептам «Росатома». Сегодня в Орле подводили итоги совместной полуторагодовой работы. В жизнь воплотили 180 проектов.



- Книжные путешествия. Сегодня началась Неделя детской книги. Этой традиции уже 78 лет.



- Грант на спасение. Более 150 волонтеров теперь умеют оказывать первую помощь



- Крымская весна - в Орле. Дети изготавливали символ Крыма - розу.



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