Вакцину от COVID-19 получили 57% постояльцев орловских соцучреждений

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9:39, 19 марта 2021 года
Вакцину от COVID-19 получили 57% постояльцев орловских соцучрежденийОб этом накануне заявила глава регионального профильного департамента Ирина Гаврилина.
Речь идет о пациентах социальных учреждений закрытого типа. По словам Ирины Гаврилиной, в данный момент там получают помощь
2 048 человек. Процедуру вакцинации прошла 1 198 пациентов, или 57% от общего числа. Среди персонала привито 415 сотрудников.
В данный момент работники стационарных социальных учреждений работают в двухнедельном посменном режиме. Власти неоднократно заявляли, что открыть пансионаты, интернаты, дома престарелых и прочие подобные заведения можно будет лишь при полной вакцинации постояльцев и персонала.
Также продолжается аналогичная кампания среди получающих социальные услуги на дому. Здесь число вакцинированных достигло 415 человек – сообщает сайт регионального правительства.
Артём Ежаков