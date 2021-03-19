Главная » Новости



9:39, 19 марта 2021 года Вакцину от COVID-19 получили 57% постояльцев орловских соцучреждений Об этом накануне заявила глава регионального профильного департамента Ирина Гаврилина.





Речь идет о пациентах социальных учреждений закрытого типа. По словам Ирины Гаврилиной, в данный момент там получают помощь

2 048 человек. Процедуру вакцинации прошла 1 198 пациентов, или 57% от общего числа. Среди персонала привито 415 сотрудников.



В данный момент работники стационарных социальных учреждений работают в двухнедельном посменном режиме. Власти неоднократно заявляли, что открыть пансионаты, интернаты, дома престарелых и прочие подобные заведения можно будет лишь при полной вакцинации постояльцев и персонала.



Также продолжается аналогичная кампания среди получающих социальные услуги на дому. Здесь число вакцинированных достигло 415 человек – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



