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10:03, 19 марта 2021 года Расселение орловцев из непригодного жилья обойдется в треть миллиарда рублей Годовое финансирование составит 331,3 миллиона.





Данная сума будет распределена между Ливнами и Орлом. В региональном центре заключили 16 из 17 запланированных контрактов на расселение граждан из непригодных для проживания зданий. По годовому плану программы, новоселье отметят 344 человека. Расселению подлежат 5 357 м² небезопасного жилья.



В Ливнах попрощаются с опасными помещениями 13 человек, проживающих на 300 м² небезопасных помещений. Процедура должна быть выполнена в рамках контрактов на приобретение четырех квартир – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



