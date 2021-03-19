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10:32, 19 марта 2021 года Больше тысячи орловских учителей прошли вакцинацию «Спутником V» Об этом заявила глава регионального департамента образования Татьяна Крымова во время заседания областного оперативного штаба.





Доклад Крымовой был посвящен эпидемиологической обстановке в сфере регионального образования. Согласно озвученной информации, коронавирусный карантин введен в одной орловской детсадовской группе. В Болхове и Орле частично закрыты 7 классов в 6 школах, а в Орловском технологическом техникуме ограничительные меры предписаны для 2 групп. Карантинных мер по ОРЗ в областных образовательных учреждениях не вводилось.



В данный момент коронавирусом болеют 5 дошкольников и 18 сотрудников детских садов. В школах заразились 22 ученика и 51 педагог. В организациях СПО – 3 студента и 5 преподавателей.



От прочих болезней лечатся 1 892 детсадовца и 145 воспитателей, 4 344 школьника и 145 учителей, 400 студентов и 26 преподавателей – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



