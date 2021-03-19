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11:03, 19 марта 2021 года Василий Иванов: «Бутилированная вода - одно из больших мировых заблуждений» О качестве воды в Орле, реконструкции очистных сооружений и о сотрудничестве с корпорацией «Росатом» в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов.





Наша компания, как и многие другие, заказывает доставку питьевой воды. Водопроводную воду мы пить не рискуем. Наступит ли время, когда это станет возможным? Что вообще в Орле делается для улучшения качества воды? - Прежде всего, если вы живете в городе Орле, то этот момент уже настал. Вся водопроводная вода, которая подается нашим предприятием, является артезианской, изначально естественной, природной водой, поднятой из артезианских скважин. Так же она является стопроцентно безопасной на сегодняшний момент. По бутилированной воде скажу, что это одно из больших мировых заблуждений. Из продаваемой на сегодняшний день бутилированной воды 80% не является природной водой как таковой. Это та же самая водопроводная вода, которая прошла очистку обратным осмосом и бутилировалась, как правило, в полиэтиленовые емкости. «Орелводоканал» имеет аккредитованную лабораторию и ежедневно берет больше 50 анализов питьевой воды. Раз в неделю лаборатория Роспотребнадзора производит контроль пробы питьевой воды. Все производители бутилированной воды сертифицируются добровольно. Кто-нибудь когда-нибудь спрашивал сертификат на ту воду, которую Вам привозят сегодня в кулере? Возможно, в момент заключения договора. - Тем не менее, качество воды - самая главная задача. На сегодняшний момент приоритетная задача - проектирование и в 2023 году строительство станции умягчения воды на одном из наших старых водозаборном узле - Окском, который обслуживает потребителей Железнодорожного и небольшого количества части Советского района. Там вода высокого качества, при этом имеет высокую минерализацию, но, как следствие, высокую жесткость. Эта та жесткость, которую мы видим при кипячении. Я надеюсь, что к концу 2023 года по Окскому водозаборному узлу эта проблема должна быть решена. В одном из ваших интервью, в прошлом году, вы сказали, что станция Южно-Кромского водозаборного узла работает на 75 процентов, и планировалось увеличить мощности и начать доводить очищенную, смягченную воду до быстрорастущего микрорайона Зареченский. Получилось что-то изменить за это время? - Южно-Кромской водозаборный узел на сегодня подает лучшую воду в город. Станция обезжелезивания на сегодняшний момент действительно загружена чуть больше 75 процентов, и мощности ещё есть. Сам Зареченский поселок, о котором вы говорите, изначально от него запитан. Но сетевая инфраструктура - городская, она требует дополнительного развития. Так, в прошлом году мы построили большой участок водовода по улице Высоковольтной. Это строилось в рамках программы «Чистая вода». В этом году планируется продолжение строительства этого водовода по улице Авиационной, через Карачаевское шоссе, до Генерала Родина, в том числе, конкретно через Зареченский микрорайон, что позволит в свою очередь подключать в будущем новый массив, который там собираются строить. «Орелводоканал» это предприятие, которое осуществляет не только поставку воды в дома людей, но и водоотведение. Что сделано в этом плане, с какими проблемами приходится сталкиваться в этом процессе? - Позволю себе такую риторическую фразу, что без канализации нет цивилизации. В настоящее время проблема очистки сточных вод стоит намного более остро для всей Российской Федерации, в том числе и для города Орла. Наши очистные сооружения на сегодня не могут обеспечить весь цикл очистки по некоторым веществам, которые на сегодняшний момент предъявляются санитарными нормами и правилами. Очистные сооружения требуют глубокой реконструкции. Это изменение технологических процессов, это удаление фосфора, которого в классической технологии не предусмотрено. Сейчас уже разработан проект по полной реконструкции очистных сооружений, который находится на госэкспертизе. Но для того, чтобы вас немного напугать, скажу, что только проект на реконструкцию станции аэрации стоит 64 миллиона рублей. При этом сама реконструкция оценивается порядка 4, 5 миллиардов рублей. Естественно, ни предприятие, ни бюджет города Орла, ни даже области без поддержки федерального центра этот проект своими силами освоить не сможет. Мы искренне надеемся, что федеральная программа «Чистая Волга», а река Ока это приток Волги, будет иметь продолжение, в том числе и на притоке. ПО похожей схеме Подольский водоканал провел похожую реконструкцию. Поэтому мы сегодня работаем над проектированием этого момента. Проект уже прошел экологическую экспертизу, сейчас он проходит государственную экспертизу. Без проекта программы точно не будет. Ваше предприятие активно взаимодействует с корпорацией «Росатом». У вас в планах реализации пяти проектов. Подробнее с ними, я думаю, можно ознакомиться на сайте «Орелводоканала». Но, по вашему мнению, какой из них наиболее значимый для нашего региона? - Да, мы стали участниками движения с «Росатомом». Сегодня говорить о каких-то больших результатах пока рано. Но, «Росатом», прежде всего, дает нам способ и подходы к модернизации производства, к улучшению любого процесса. Они дают нам те методы, которые позволят улучшить любой процесс. На сегодня мы взяли пять процессов, которые мы хотим усовершенствовать. Это технологические процессы, такие как аварийно-страховой запас, он должен быть всегда и в полном объеме, но при этом ни одно предприятие не позволит себе на складе хранить километры труб, то есть запас должен быть оптимальным и оптимально пополняться. Вторая тема - это устранение аварийных ситуаций. Мы обладаем специализированной техникой, умелыми кадрами, которые оперативно могут устранить любое повреждение. Мы обладаем информационными продуктами, которое объединяют геоинформационные системы, то есть, это всевозможные карты, это расположение коммуникаций. И сегодня этот объем информации должен быть доступен ежесекундно мастеру, который работает на месте. Также мы собираемся заниматься и канализационными насосными станциями. Город разрастается. На сегодняшний момент у нас в эксплуатации находится 33 канализационные станции. Мы пытаемся имеющимися ресурсами обеспечить полноценную эксплуатацию. В 2020 году «Орелводоканал» стал образцом лучшей практики регионального уровня по применению и внедрению «Бережливых технологий». А вот чем, по вашему мнению, действительно стоит гордиться такому жизненно необходимому предприятию как «Орелводоканал»? - Бережливое производство обязательно сегодня к исполнению. Это наш финансовый результат. Это наша состоятельность, и работы по энергоэффективности ведутся не один год. Но настоящей ценностью на сегодня является тот коллектив сотрудников, единомышленников, который сложился на предприятии. Если люди готовы каждый день работать, не жалея себя, и если люди готовы постоянно совершенствоваться, это, наверное самое главное, что может случиться с коллективом. Поэтому в преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства я бы хотел обратиться не только к сотрудникам нашего предприятия, но и к коллегам, которые обеспечивают нас газом, теплом, которые занимаются благоустройством. Я хочу пожелать крепкого здоровья, усилий, которые будут обязательно оценены нашими потребителями. Вы - человек, который, прежде чем стать руководителем, прошел все ступени карьерной лестницы - от мастера участка до главного инженера, и в 2016 году были назначены уже генеральным директором компании «Орелводоканал». Получается, у вас в этом году своего рода юбилей руководящей должности. И в канун Дня работника жилищно-коммунального хозяйства я поздравлению вас и ваш коллектив.





Елизавета Капырина



