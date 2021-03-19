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11:11, 19 марта 2021 года Прокуратура отстояла права ливенских осужденных с инвалидностью Суд удовлетворил иск ведомства.





Нарушения прав заключенных с инвалидностью были выявлены при проверке Орловской прокуратуры в ИК – 2 в городе Ливны.



В данный момент в колонии содержатся два инвалида, передвигающихся с помощью специальных кресел, но в санузлах их общежитий нет нужного пространства для размещения инвалидной коляски, а покрытие двора местной медчасти не соответствует нужным требованиям.



Ливенский районный суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры об исправлении обнаруженных нарушений – сообщает сайт областного ведомства.





Артём Ежаков



