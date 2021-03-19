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11:39, 19 марта 2021 года

В Орле отмечают «Книжкины именины»

Неделя детской книги проводится в регионе начиная с 1943 года.


Неделя детской и юношеской книги - мероприятие традиционное. Проводится с 1943 года. Кстати «Книжкины именины» в орловских библиотеках в привычном формате прошли и в 2020-м. Год не военный, но тоже - сложный. Мероприятие удалось провести до начала пандемии. В этом году в орловской библиотеке имени Крылова читателям предложили не только принять участие в веселых литературных играх и конкурсах, но и совершить ретро-путешествие в историю праздника. Ярким моментом стало выступление воспитанников Орловской детской хоровой школы, которые, кстати, тоже здесь частые гости. А на празднике они читали поэзию и прозу.
 
На праздник к ребятам пришли детские писатели. Они рассказали о своем творческом пути и поделились с юными читателями секретами мастерства.
 
Светлана Голубева, член Союза писателей России, детский писатель: «Этот год, который спутал нам планы, показал, насколько живое общение с книгой востребовано. Дети хотят, чтобы состоялся и живой разговор с писателем, и поход в библиотеку».



Юлия Опанасюк
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