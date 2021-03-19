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11:40, 19 марта 2021 года Коронавирус забрал жизни пятерых орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции (всего – 31 696).



На лечении – 2 233 человека. Накануне выписано 60 орловцев (всего – 28 970). Число умерших жителей региона достигло 493 (+ 5 случаев за минувшие сутки).



Суточная заболеваемость в России – 9 699 (всего – 4 437 938), число выздоровевших – 12 337 (всего – 4 049 373). Всего умерло 94 267 человек (+ 443 случая за сутки). На лечении – 294 298 граждан.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



