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11:45, 19 марта 2021 года Наркотики забрали у орловца 13 лет свободы Орловский районный суд огласил приговор жителю областной столицы.





Было установлено и доказано, что мужчина, находясь в сговоре с подельниками, получал от них партии наркотиков для распространения их через тайники на территории Орла.



Осуждённый был задержан силовиками при попытке сбыта 175,8 грамма героина. Запрещённое вещество было изъято силовиками из так называемой «закладки».

Решением суда мужчина проведет в колонии строгого режима 13 лет. Приговор вступил в законную силу – сообщает сайт прокуратуры.





Орловское Информбюро



