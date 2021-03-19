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11:51, 19 марта 2021 года

Большое интервью Андрея Клычкова – в эфире ГТРК «Орел»

Губернатор Орловской области расскажет о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, вакцинации, перспективах снятия ограничений, введенных в связи с пандемией.


Интервью главы региона выйдет в эфир сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».
 
Андрей Клычков расскажет о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, вакцинации, перспективах снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Кроме того, речь пойдет о дорожном строительстве, реконструкции Красного моста, строительстве крупных инфраструктурных объектов в Орле и районах области. Также будет затронута тема реализации программы «Эффективный регион» в Орловской области и ряд других актуальных вопросов.



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