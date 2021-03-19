Распространение коронавируса в Орловской области

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12:04, 19 марта 2021 года
Распространение коронавируса в Орловской областиОперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 19 марта.
Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 38; Орловский район – 5; Урицкий – 3; Болховский, Кромской, Малоархангельский, Верховский и Новодеревеньковский – по 2; Хотынецкий, Дмитровский, Троснянский, Колпнянский и Ливенский – по 1. Как следует из инфографики регионального оперативного штаба, в остальных районах суточной заболеваемости коронавирусом не зафиксировано.
Инфографика оперативного штаба
Артём Ежаков