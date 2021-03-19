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12:04, 19 марта 2021 года Орловская область отмечена Министерством просвещения РФ Ведомство оценило вклад регионального проектного офиса департамента образования в одноимённый национальный проект.





В минувшем году Орловская область показала высокие цифры в сфере развития образования: в рамках национального проекта «Образование» были проведены мероприятия по пяти региональным составляющим программы, полностью выполнены 17 целевых показателей.

Награждение прошло 11 и 12 марта в Академии Минпросвещения России – Награждение прошло 11 и 12 марта в Академии Минпросвещения России – сообщает региональный информационный портал.

Фото пресс-службы правительства Орловской области







Артём Ежаков



