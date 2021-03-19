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12:23, 19 марта 2021 года Орловчанку оштрафовали за ложный донос на сына Она обвинила родственника в манипуляциях со своей кредитной картой.





Женщина обратилась в полицию с заявлением о несогласованном переводе с ее банковской карты 140 тысяч рублей – значительной для себя суммы. Как выяснилось позднее, в обращении к правоохранителям орловчанка отразила заведомо ложные сведения. Заранее будучи предупрежденной об ответственности за ложный донос, орловчанка обвинила в преступлении своего сына, который оказался к этому непричастен.



За уже реально совершенное преступление женщине был назначен штраф в 100 тысяч рублей – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



