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12:28, 19 марта 2021 года Орловские садоводы заняты обрезкой деревьев Какие инструменты должны быть в арсенале для того, чтобы подготовить плодовые к сезону? Секретами обрезки поделились специалисты Орловской плодово-ягодной станции.











Анна Вайсергисер



