Общественная региональная приемная партии «Единая Россия» возобновила прием граждан в очном формате

|
|Главная » Новости
12:54, 19 марта 2021 года
Общественная региональная приемная партии «Единая Россия» возобновила прием граждан в очном форматеВ период пандемии общение не прекращалось, оно проходило дистанционно: по телефону или видеосвязи. Теперь можно прийти и лично рассказать о проблемах.
Первую встречу провел секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский. Вопросы касались лекарственного обеспечения льготников, работы управляющих компаний и благоустройства территорий.
Как отметил Леонид Музалевский, 30-40 процентов от числа всех обращений находят решения.
Юлия Сабельникова