Общественная региональная приемная партии «Единая Россия» возобновила прием граждан в очном формате

В период пандемии общение не прекращалось, оно проходило дистанционно: по телефону или видеосвязи. Теперь можно прийти и лично рассказать о проблемах.

Как отметил Леонид Музалевский, 30-40 процентов от числа всех обращений находят решения.